Brief an den Papst übergeben Missbrauchsbetroffene pilgern mit dem Fahrrad von München nach Rom

„Wir erwarten, dass Sie alles in Ihrer Macht Stehende tun, dass in alle Winkel der Weltkirche hinein das Thema sexueller wie spiritueller Missbrauch gesehen, aufgearbeitet und durch entsprechende Präventionsmaßnahmen unterbunden wird“, so die Gruppe in ihrem Schreiben. Anfänge seien zwar gemacht, aber es brauche weiterhin „ein starkes und klares Engagement aller Verantwortungsträger innerhalb der Kurie und in die Diözesen der Weltkirche hinein“.