Norditalien kämpft mit Unwettern Kurz nach der Katastrophe schon wieder an die Urlauber denken

In weniger als zwei Wochen beginnen in Süddeutschland die Pfingstferien. Viele Familien zieht es dann in Richtung Süden, manche an die Adriaküste bei Riccione oder Rimini. Doch die schweren Unwetter der vergangenen Tage in der Emilia-Romagna haben in der Ferienregion den Ausnahmezustand ausgelöst. Vor dem Wochenende waren die Strandanlagenbetreiber der Adria-Gemeinden schwer beschäftigt. Heftige Regenfälle hatten zahlreiche Flüsse über die Ufer treten lassen. Ganze Bäume wurden vom Hochwasser mitgerissen.