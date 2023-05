Nach Verurteilung wegen Bestechung Sarkozys Verteidigung kündigt Revision gegen Hafturteil an

Nach der Verurteilung von Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy zu einer Haftstrafe hat seine Verteidigerin eine Revision gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts angekündigt. „Die Justiz ist manchmal ein sehr langer und schwieriger Weg, wir befinden uns noch am Anfang dieses Weges und dieser setzt sich fort“, sagte Anwältin Jacqueline Laffont am Mittwoch in Paris. „Nicolas Sarkozy ist unschuldig, was die ihm vorgeworfenen Taten angeht.“ Man werde sämtliche Rechtsmittel ausschöpfen. „Wir geben diesen Kampf nicht auf, der ein gerechter Kampf ist angesichts eines besonders ungerechten Urteils.“