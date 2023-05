Klima der Gewalt in Frankreich „Ich dachte, sie würden ihn töten“ – Proteste gegen Rentenreform eskalieren

Die Wut der Straße richtet sich direkt gegen die Person des Staatschefs, der die Rentenreform mit dem Verfassungsartikel 49.3 ohne Votum in der Nationalversammlung durchsetzte. Anfang April warfen Demonstrierende eine Rauchbombe in die Brasserie La Rotonde in Paris, in der Macron und seine Frau gerne essen. Auch der Besitzer eines Cafés, in dem Macron bei einem Besuch in Südfrankreich vor einigen Wochen ein Bier trank, ist seither Anfeindungen ausgesetzt. „Macron sucht den Krieg. Er ist für die Reichen da, nicht für die Armen“, begründete Jimmy, einer der Angreifer auf Trogneux, die Attacke.