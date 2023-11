Priesterausbildung Papst spricht mit Spaniens Bischöfen

Im Jahr 2013 wurden laut Vatikan-Statistik mit einer Zahl von 2.044 noch mehr als doppelt so viele Seminaristen in Spanien gezählt. Dennoch zählt Spanien nach Italien (1.800) und Polen (1.700) weiterhin zu den Ländern mit den höchsten Seminaristenzahlen in Europa. Deutschland liegt in diesem Vergleich mit landesweit 48 Seminaristen auf einem der letzten Plätze.