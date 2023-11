Vorfall in Dortmund Mann im Kofferraum – 18-Jähriger rast mit vollem Auto Polizei davon

Ein 18-Jähriger hat sich in Dortmund in einem überbesetzten Kleinwagen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Einem entgegenkommenden Streifenwagen fiel am Freitagabend das defekte Frontlicht des Fahrzeugs auf, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin wendete das Polizeiauto, um den Kleinwagen mit Blaulicht zum Anhalten zu bewegen. Anstatt anzuhalten, drückte der 18-Jährige jedoch aufs Gas und fuhr mit zum Teil deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon - auch durch 30er-Zonen.