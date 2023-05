In Kolumbien Suche nach sechs Vermissten nach Flugzeugabsturz im Regenwald

Aus der Luft wurde umgehend nach dem Flugzeug und seinen Insassen gesucht. Der Regenwald ist in dem Gebiet sehr dicht und schwer zugänglich. Die Rettungskräfte erreichten erst am Montag die Absturzstelle am Boden, wo sie einen Toten in dem Wrack fanden, wie German Camargo, Leiter der Zivilschutzbehörde in Meta, der Nachrichtenagentur AFP sagte.