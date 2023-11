Entzündung in der Lunge Papst Franziskus hält Gebet von Wohnsitz aus ab

Am Sonntag ließ Franziskus seinen allwöchentlichen Auftritt an einem Fenster über dem Petersplatz ausfallen und spendete den traditionellen Mittagssegen, live im Fernsehen übertragen, von der Kapelle des Hotels im Vatikan, in dem er lebt. Er könne sich den Gläubigen nicht am Fenster zeigen, „weil ich dieses Problem der Entzündung der Lungen habe“, sagte Franziskus. Ein neben ihm sitzender Priester werde seine, des Papstes, Gedanken des Tages an seiner Stelle verlesen. In den Äußerungen hieß es, dass er seine Rede beim Klimagipfel wie geplant am Samstag halten werde.