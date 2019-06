Nach 28 Jahren : Schweizer Frauen streiken wieder für Gleichberechtigung

Nationalrätin Margret Kiener Nellen (mitte) nimmt mit Boxhandschuhen an einem Streik teil. Tausende Frauen haben in der Schweiz bei einem Frauenstreik für mehr Gleichberechtigung demonstriert. Foto: dpa/Peter Klaunzer

Genf Frauen verdienen laut den Gewerkschaften in der Schweiz bis zu 19 Prozent weniger als Männer, im Rentenalter sollen ihnen sogar rund 40 Prozent weniger zur Verfügung stehen. Linke Gewerkschafterinnen initiierten den zweite nationalen Frauenstreik.

Viele Frauen in der Schweiz haben am Freitag aus Protest gegen Diskriminierung in Wirtschaft und Gesellschaft die Arbeit niedergelegt. Der landesweite Frauenstreik stehe unter dem Motto „Lohn. Zeit. Respekt“, wie der Schweizerische Gewerkschaftsbund in Bern mitteilte.