„Lover“ : Taylor Swift verkündet Release-Datum ihres neuen Albums

New York Taylor Swift hat auf Instagram verkündigt, dass ihr neues Album am 23. August erscheint. Es soll „Lover“ heißen und das Cover ist diesmal bunt. Auch ein Lyric-Video zu einer neuen Single ist online.

Ein Beitrag geteilt von Taylor Swift (@taylorswift) am Jun 13, 2019 um 2:19 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Im April hatte Swift bei ihren Fans mit einem Countdown auf ihrer Website für Rätselraten gesorgt. In den sozialen Medien wurde über ein neues Album spekuliert. Auch ein Instagram-Post von Swift mit sieben Palmen im Februar wurde als Hinweis für ihr siebtes Album gedeutet.

Das Cover vom neuen Album „Lover“ hebt sich mit seinen Pastelltönen deutlich von der düsteren Ästhetik von „Reputation“ ab. An diesem Freitag veröffentlichte Swift auch ein Lyric-Video zu einer neuen Single mit dem Titel „You Need To Calm Down“. Das hat auf Youtube bereits 465.456 Aufrufe.