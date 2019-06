Provokation durch Aufschrift : „Peinliche“ Plastiktüten für den Umweltschutz

Diese Plastiktüte deutet an, dass der Kunde in einer Pornovideothek war. Darunter steht in kleinerer Schrift: „Verhindere die Peinlichkeit. Bring eine wiederverwendbare Tasche mit.“. Foto: dpa/-

Vancouver Pornoladen oder Darmpflege: Ein Laden im kanadischen Vancouver bietet Tüten mit peinlichen Aufschriften an, um den Plastikverbrauch zu reduzieren. Kritiker glauben an einen Marketing-Gag. Tatsächlich wollen einige Käufer die Tüten sammeln.

Mit vermeintlich peinlichen Aufschriften auf Plastiktüten will ein Lebensmittelgeschäft in Kanada seine Kunden zu mehr Umweltbewusstsein aufrufen. Die Aufschriften auf den Tüten des Geschäfts in der Westküstenmetropole Vancouver handeln von Warzen-Salbe, Pornovideotheken oder Darmproblemen, in kleinerer Schrift steht darunter: „Verhindere die Peinlichkeit. Bring eine wiederverwendbare Tasche mit.“ Die Tüten kosten fünf Cents pro Stück.