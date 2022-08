659 Gerettete : Seenotrettungsschiff darf nach langem Warten in Italien anlegen

Taranto Nach mehr als einer Woche Warten im Mittelmeer darf das Seenotrettungsschiff „Geo Barents“ mit 659 Geretteten an Bord in einem italienischen Hafen anlegen. Seenotretter beklagen schon seit längerem, dass die Menschen oft tagelang auf den Schiffen warten müssen.

Wie die Organisation Ärzte ohne Grenzen am Donnerstag mitteilte, sei ihr von den Behörden die Erlaubnis erteilt worden, in den Hafen von Tarent (Taranto) in der süditalienischen Region Apulien einzufahren. Die Migranten und Flüchtlinge waren in den vergangenen Wochen an Bord geholt worden.