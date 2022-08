Am nördlichen und zentralen Teil : Australien meldet überraschendes Korallen-Comeback am Great Barrier Reef

Australien meldet überraschendes Korallen-Comeback am Great Barrier Reef

Am nördlichen und zentralen Teil

Sydney Forscher haben ein unerwartetes Wachstum der Korallen am Great Barrier Reef festgestellt. Das hat offenbar mit einer bestimmten, schnell wachsenden Steinkorallenart zu tun. Wissenschaftler warnen jedoch vor zu großem Optimismus.

Australien meldet ein überraschendes Korallen-Comeback am bedrohten Great Barrier Reef: Dank einer rasch wachsenden Steinkorallenart hätten sich die nördlichen und zentralen Teile des Unesco-Weltnaturerbes schneller von den Schäden erholt als erwartet, hieß es in einem am Donnerstag von der Regierung veröffentlichten Bericht des Australischen Instituts für Meereswissenschaften. Experten warnen jedoch vor zu großem Optimismus.