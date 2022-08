Lava sprudelt aus der Erde : Vulkanausbruch auf Island beginnt

Reykjavik Die betroffene Halbinsel liegt etwa 30 Kilometer südlich der Hauptstadt Reykjavik. Wie groß der Vulkanausbruch wird, lässt sich noch nicht abschätzen. Das Geschehen kann im Live-Stream beobachtet werden.

Auf der Nordatlantik-Insel Island ist es zu einem Vulkanausbruch gekommen. Die erwartete Eruption habe in der Nähe des Bergs Fagradalsfjall auf der Reykjanes-Halbinsel südwestlich von Reykjavik begonnen, teilte die isländische Wetterbehörde am Mittwochnachmittag mit. Der genaue Standort müsse noch festgestellt werden. Auf Live-Bildern des isländischen Rundfunksenders RÚV war zu sehen, wie in dem Gebiet Lava aus der Erde sprudelte. Wie groß die Eruption diesmal werden wird, ließ sich zunächst nicht abschätzen.