EuGH urteilt über Familiennachzug, Seenotrettung und Aufenthaltsregeln : Europäische Instanz gegen Asyl-Willkür

Meinung Düsseldorf/Luxemburg Die unsichtbare Wand der EU-Länder gegen Migration wird durch die Urteile in Luxemburg durchlässiger. Insbesondere der Familiennachzug von Asylbewerbern wird entscheidend gestärkt. Ist der EuGH zu blauäugig in Sachen Zuwanderung?

Eine ganze Reihe von Urteilen hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) zum vieldiskutierten Thema Migration gefällt. Es ging um Kindergeld für Erwerbslose aus EU-Nachbarländern, über Familiennachzug von anerkannten Asylbewerbern, Aufenthaltsbestimmungen und die anlasslose Kontrolle von Schiffen, die Flüchtlinge im Mittelmeer vor dem Ertrinken retten. Die Richter in Luxemburg haben sich mit ihren Entscheidungen einmal mehr zur wichtigsten Instanz der EU-Migrationspolitik gemacht. Denn sie haben die unsichtbare Wand, welche die EU-Länder mit ihren komplizierten und restriktiven Gesetzen gegen die Zuwanderung errichtet haben, durchlässiger gemacht.

Grundsätzlich ist gegen die Strategie, mit rechtsstaatlichen Mitteln die Migration zu kontrollieren und Flüchtlinge nicht mit Gewalt und fragwürdigen Abdrängungsmethoden an der Einreise zu hindern, nichts einzuwenden. Allerdings dürfen die Staaten die Rechtsstaatlichkeit nicht mit Tricks de facto aushebeln. Beim Familiennachzug für anerkannte Asylbewerber warteten die deutschen Gerichte oft einfach so lange, bis Minderjährige erwachsen werden. Dann dürfen auch enge Verwandte wie Eltern oder Kinder nicht mehr ins Land. Dem hat der EuGH nun einen Riegel vorgeschoben und das Recht auf Familiennachzug auch für Erwachsene bekräftigt, wenn sie zum Zeitpunkt des Asylantrags minderjährig waren. Jetzt muss die Ampel-Koalition unter Federführung von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) die Regeln so verändern, dass dieser Grundsatz gilt.