Berühmter Nager gestorben : Wieso ganz Kambodscha um diese Ratte trauert

Siem Reap Die Menschen in Kambodscha betrauen den Tod eines berühmten Nagetiers. Die Riesenhamsterratte Magawa sei im Alter von acht Jahren friedlich eingeschlafen, teilte die belgische Hilfsorganisation Apopo mit. Das Tier ist in Kambodscha eine Art Volksheld – wegen einer besonderen Fähigkeit.

Die berühmte und mit einem Orden ausgezeichnete Minensuch-Ratte Magawa ist tot. Der Nager, der zuvor fünf Jahre lang erfolgreich in Kambodscha im Einsatz war, sei am Wochenende „im hohen Alter von acht Jahren“ friedlich eingeschlafen, teilte die belgische Hilfsorganisation Apopo, die das Tier ausgebildet hatte, am Mittwoch mit. Erst im Juni 2021 war Magawa offiziell in Rente gegangen. Bis kurz vor seinem Tod sei er gesund und voller Energie gewesen, hieß es.