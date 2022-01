Taucher suchen nach Vermissten : Zahl der Todesopfer auf brasilianischem See steigt auf zehn

Ein Touristenboot fährt durch eine Schlucht im Furnas-See in der Nähe von Capitolio City in Brasilien (Archivfoto). Foto: dpa/Andre Penner

Capitólio Der Furnas-Stausee ist ein beliebtes Ausflugsziel. Hitze, Regen und Kälte setzen den Felsen dort seit Jahrhunderten zu. Die Touristenboote hätten mindestens einen Kilometer Abstand halten müssen, sagt eine Geologin.

Die Zahl der Todesopfer eines Unfalls, bei dem eine Felsplatte auf einen brasilianischen See gestürzt ist, ist auf zehn gestiegen. Wie die Polizei am Sonntag (Ortszeit) mitteilte, suchten Taucher den See nach möglichen weiteren Opfern ab. Polizeichef Marcos Pimenta sagte, es bestehe die Möglichkeit, dass nach dem Unglück am Samstag im Bundesstaat Minas Gerais noch einige Menschen vermisst würden. Mindestens 32 Menschen wurden verletzt, die meisten konnten bereits am Samstagabend wieder aus den Krankenhäusern entlassen werden.