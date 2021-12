Aktion des Roten Kreuzes in Korschenbroich : Rat und heiße Suppe in der Impf-Wartezeit

Korschenbroich Beim Warten auf die Impfung gegen das Coronavirus hat das Korschenbroicher Rote Kreuz die Menschen nicht alleine gelassen. Ein DRK-Team sorgte für Verpflegung und half mit Tipps – womöglich nicht zum letzten Mal.

Schlange stehen im Nieselregen bedeutet Tropfnase, kalte Füße und das ungute Gefühl, besonders anfällig für einen grippalen Infekt zu werden. Heiße Suppe oder warme Getränke wirken sich in solchen Momenten wundersam auf das Wohlgefühl aus. So mochte das Team des DRK Ortsvereins Korschenbroich an den beiden vergangenen Sonntagen die Impfwilligen vor der mobilen Impfstation im Rathaus nicht im Regen stehen lassen. Sechs Mitglieder, darunter zwei Frauen, hatten auf dem Schulhof des Gymnasiums eine Verpflegungsstation aufgebaut, um den Wartenden ein bisschen Wärme zu schenken. „Das ist eine gute Idee und wunderbare Sache, wenn man wartet. Das erfreut richtig“, urteilte der Korschenbroicher Manfred Gawlik, nachdem er aus der Reihe ausgeschert war, um seinen leeren Becher auf die Theke zurückzustellen.

„Das Angebot wird gerne angenommen“, erzählte Stefan Brings. Er hofft, dass die Aktion auch dazu beiträgt, die Arbeit der Hilfsorganisation wieder verstärkt ins Bewusstsein zu rücken. „Es ist wichtig, Präsenz zu zeigen. Uns brechen die Mitglieder weg. Junge Leute hören zum Beispiel oft wegen eines Studiums in einer anderen Stadt auf. Interessierte können gerne in die ehrenamtliche Arbeit des DRK reinschnuppern und sehen, dass wir in den Verpflegungs- und Betreuungsdiensten flexibel sind“, erklärte der Vorstandsvorsitzende. „Mit dieser Aktion kann auch auf die Uneigennützigkeit der Organisation hingewiesen werden. Jüngere haben vielleicht Spaß daran als Verstärkung bei Blutspenden und in der Technik zu helfen“, sagt Kassenwart Marc Schmitz.