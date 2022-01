Schweres Unglück in New York : Viele Tote und Verletzte bei Brand in Wohngebäude in der Bronx

Feuerwehrleute stehen vor dem betroffenen Haus. Foto: AFP/Scott Heins

New York Bei einem schweren Wohnhausbrand in der Bronx in New York sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch viele Kinder.

Unter den Todesopfern seien mehrere Kinder, teilte der Bürgermeister der US-Ostküstenmetropole, Eric Adams, am Sonntag in Fernsehinterviews mit. Mindestens 63 weitere Menschen seien bei dem Feuer im Stadtteil Bronx verletzt worden.

Ein zerbrochenes Fenster und verkohlte Steine. Foto: AFP/Scott Heins

Einige von ihnen schwebten nach Angaben des Stadtoberhaupts in Lebensgefahr. Ein Sprecher der Feuerwehr sprach von neun toten Kindern.

Bürgermeister Adams sprach von "fürchterlichen" Opferzahlen und "einem der schlimmsten Feuer" in der Geschichte der Stadt.

Auf Bildern, die in den Onlinenetzwerken zirkulierten, waren riesige Flammen und eine dicke schwarze Rauchwolke zu sehen, die aus einem Fenster des Apartment-Gebäudes drangen.

(csi/dpa)