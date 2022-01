Wechselmodell für Hund, Katze, Hamster und Co. : Spanien führt geteiltes Sorgerecht bei Haustieren ein

Madrid Geht eine Ehe in die Brüche, geht es auch oft um Hund, Katze und Maus. Wer bekommt das gebliebte Haustier? Spanien schafft nun neue gesetzliche Voraussetzungen – für das Tierwohl, wie es heißt.

In mehreren europäischen Ländern gibt es bereits juristische Bestimmungen, die Tieren besonderen Schutz garantieren, etwa in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Frankreich und Portugal. In Spanien will die kleine Regierungspartei Podemos in diesem Jahr ein Gesetz durchbringen, das den Verkauf von Haustieren gänzlich untersagt.