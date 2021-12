„Kleine Hilfsaktion“ aus Neuss : Zugang zu Wasser als Weihnachtsgeschenk

Roland Debschütz, Initiator der „Kleinen Hilfsaktion“, legt Wert auf den persönlichen Kontakt in die Länder, in denen der Verein tätig ist. Zuletzt besuchte der Reuschenberger mit seiner Lebensgefährtin Nadine Urbansky Tansania. Foto: "Kleine Hilfsaktion"/Debschütz

Neuss Der Verein „Kleine Hilfsaktion“ hat eine Geschenkaktion gestartet. Für 15 Euro kann man ein Kind in Afrika impfen lassen und für 30 Euro verschafft man einer Familie den überlebenswichtigen Zugang zu sauberem Wasser.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Iris Wilcke

„Wasser statt Wein“ – dieser Slogan bringt die diesjährige Geschenkaktion der „Kleinen Hilfsaktion“ ziemlich genau auf den Punkt: Anstelle von „sinnlosen Geschenken“ können Hilfegutscheine verschenkt oder gewünscht werden.

Roland Debschütz, Geschäftsführer und Gründer des Neusser Vereins, erklärt, wie es funktioniert: „Auf unsere Website www.kleinehilfsaktion.de gibt es unter Geschenkaktion verschiedene Gutscheine von 15 bis 80 Euro, die man ganz einfach per Klick erwerben kann. Der Käufer erhält sodann ein personalisiertes Dokument zum Ausdrucken und Überreichen.“ Für 80 Euro gibt es dort zum Beispiel den Wunschtag, der einem Kind mit einer lebensverkürzenden Erkrankung in Deutschland einen unvergesslichen Tag bescheren soll, für 15 Euro wird eine für ein Kleinkind in Tansania so wichtige Impfung gegen Kinderlähmung, Typhus und Cholera finanziert.

Info Kleine Hilfsaktion auf drei Kontinenten tätig Zweck Die „Kleine Hilfsaktion“ wurde 2007 ins Leben gerufen und 2010 gemeinnütziger Verein. Arbeit Sie engagiert sich in Kambodscha, Laos, Kenia, Tansania, Argentinien, Rumänien und Deutschland. Gründer Roland Debschütz, inzwischen Geschäftsführer, legt Wert auf den persönlichen Kontakt in die Länder. Informationen Mehr im Internet unter www.kleinehilfsaktion.de.

„Wasser“ gibt es für 30 Euro. „Sauberes Trinkwasser ist in den ärmsten und ländlichen Gegenden von Kambodscha oder Tansania nicht verfügbar und dabei so wichtig,“ so Roland, der aktuell, mit Unterstützung der deutschen Bundesregierung, in dem südostasiatischen Land 79 Gesundheitszentren mit sogenannten WaSHs ausstattet. WaSH steht für Water (Wasser), Sanitation (sanitäre Einrichtung) und Hygiene und ist die Abkürzung für ein Wasseraufbereitungsgerät, dass unzähligen Menschen ein Grundrecht ermöglicht: Zugang zu frischem Wasser zum Trinken, Händewaschen und für die Toilette.

In Kambodscha werde Regenwasser in einem Wasserauffangsystem gesammelt und so aufbereitet, dass es nutz- und trinkbar wird, sagt er. Ein überlebenswichtiges Projekt, wie der 56-jährige berichtet: „Eine schwangere Frau aus ländlicher Gegend muss nicht nur einen dreistündigen Fußmarsch absolvieren, bevor sie zur Entbindung ein Gesundheitszentrum erreicht, sie muss auch ihr eigenes Wasser mitbringen, da sonst eine medizinische Versorgung abgelehnt wird. Hat das Gesundheitszentrum unser WaSH-System, gibt es ausreichend sauberes Wasser für alle Patienten.“

Aus einem Besuch in Kambodscha im Februar 2007 wurde für Roland Debschütz, der im vergangenen Sommer für seine humanitäre und technische Entwicklungshilfe mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde, eine Lebensaufgabe. Mit seinem ganz persönlichen Engagement und Spenden aus Deutschland wollte er dazu beitragen, die Not der Menschen in einem der ärmsten Länder der Welt zu lindern. Was mit rein privaten Aktivitäten und wiederholten Reisen nach Kambodscha begann, ist seit 2010 ein eingetragener gemeinnütziger Verein. Inzwischen engagiert sich diese Organisation mit 471 Mitglieder effektiv auch in Tansania, Laos, Argentinien, Rumänien und Deutschland.

Zuletzt war Roland im Sommer 2020 in Tansania. Dort unterhält die „Kleine Hilfsaktion“ ein mobiles Team zur Gesundheitsversorgung. Dieses hat alleine im letzten Jahr 5873 Kleinkinder gegen Kinderlähmung, Typhus und Cholera geimpft. Auch HIV-Tests werden gemacht. Menschen, die positiv auf das Virus getestet sind, können dann direkt dem HIV-Programm, das eine gesicherte Versorgung mit Medikamenten garantiert, zugeführt werden. Diese Menschen leben so weit entfernt von irgendeiner Form der medizinischen Versorgung, dass das Team sie nur mit Motorrädern erreichen kann.