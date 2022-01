US-Gericht bestätigt Entlassungen : Zwei Polizisten ignorieren Notruf – um „Pokemon“ zu spielen

Los Angeles Zwei US-Polizisten sind entlassen worden, weil sie offenbar lieber auf „Pokemon“-Jagd gegangen sind, als auf einen Raubüberfall zu reagieren.

Ein Berufungsgericht im US-Bundesstaat Kalifornien bestätigte ihre Entlassung, nachdem die beiden Beamten diese angefochten hatten. Den Gerichtsdokumenten zufolge hatten die beiden Männer im April 2017 einen Hilferuf aus einem Kaufhaus ignoriert, um stattdessen die Fantasiewesen in dem Spiel „Pokemon Go“ mit ihrem Handy zu fangen.

„Pokemon Go“ war 2016 veröffentlicht worden und hatte einen weltweiten Hype ausgelöst. Spieler können mithilfe ihres Smartphones in der realen Welt auf die Jagd nach den „Pokemon“ gehen, die an verschiedenen Orten auf einer Karte auftauchen. Zudem können die Spieler in Wettkämpfen die „Pokemon“ gegeneinander antreten lassen.