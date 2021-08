Wegen Spionage-Vorwürfen : Kanadischer Geschäftsmann in China zu elf Jahren Haft verurteilt

Dandong Einen Tag nach dem Todesurteil eines Landsmannes muss ein kanadischer Geschäftsmann in China für elf Jahre wegen Spionage-Verdachts in Haft. Premierminister Trudeau verurteilt dies scharf.

Der kanadische Geschäftsmann Michael Spavor ist wegen des Vorwurfs der Spionage in China zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in der Stadt Dandong im Nordosten Chinas erklärte Spavor am Mittwoch laut einer Mitteilung der "Spionage und der illegalen Weitergabe von Staatsgeheimnissen" für schuldig. Das Urteil gilt als schwerer Schlag für die Beziehungen zwischen Kanada und China. Kanadas Premierminister Justin Trudeau bezeichnete es als "absolut inakzeptabel und unrechtmäßig".

Der kanadische Botschafter in China, Dominic Barton, sagte nach der Urteilsverkündung: "Wir verurteilen diese Entscheidung auf das Schärfste." Laut dem Diplomaten hat Spavor die Möglichkeit, in Berufung zu gehen. "Das wird er mit seinen Anwälten besprechen", sagte Barton.

Aus Solidarität mit Kanada hatten sich am Mittwoch rund 50 Diplomaten aus 25 Ländern in der kanadischen Botschaft in Peking versammelt, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Der Geschäftsmann selbst dankte allen in einer Botschaft nach der Urteilsverkündung für die Unterstützung und erklärte: "Ich bin guten Mutes. Ich möchte nach Hause."