Wegen Drogenschmuggel : China bestätigt Todesurteil gegen Kanadier

Peking Ein Drogenschmuggler aus Kanada ist in China nach einem weiteren Prozess zum Tode verurteilt worden. Dabei vermuten Beobachter, dass der Fall auch mit der in Kanada inhaftieren Huawei-Finanzchefin Weng zu tun hat.

Ein Gericht in China hat die Todesstrafe für einen verurteilten kanadischen Drogenschmuggler bestätigt. Das obere Volksgericht in der Provinz Liaoning wies einen Berufungsantrag von Robert Schellenberg am Dienstag ab und leitete den Fall zur Prüfung an das Oberste Gericht weiter. Dies schreibt es das chinesische Recht vor, ehe ein Todesurteil vollstreckt werden kann.