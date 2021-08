Mordfall Susan Berman : US-Millionär Robert Durst sagt in eigenem Mordprozess aus

Los Angeles Der Immobilienerbe Durst muss sich für vor Gericht als Verdächtiger in einem Mordfall aus dem Jahr 2000 verantworten. Die Verhandlung wird seit Jahren immer wieder vertagt.

Im Mordprozess gegen Robert Durst hat der New Yorker Millionär am Montag vor Gericht in Los Angeles in eigener Sache ausgesagt. Der 78-Jährige saß im Rollstuhl und wirkte gebrechlich, wie auf Fotos aus dem Gerichtssaal zu sehen ist. Durst wird vorgeworfen, im Jahr 2000 seine langjährige Bekannte Susan Berman in Kalifornien getötet zu haben. Die Frage seines Verteidigers, Dick DeGuerin, ob er Berman getötet habe, beantwortete Durst mit „Nein“. Er wisse nicht, wer es getan habe, gab er in der Befragung weiter an.