Verbrechen von 1988 : Iraner steht in Schweden wegen Kriegsverbrechen vor Gericht

Unterstützer der People's Mojahedin Organization of Iran protestieren am ersten Tag des Prozesses gegen einen iranischen Staatsbürger vor dem Stockholmer Bezirksgericht. Foto: dpa/Stefan Jerrevang

Stockholm Die mutmaßlichen Taten gehen zurück auf den Krieg zwischen dem Irak und dem Iran. Der heutige Präsident Raisi spielte damals eine unrühmliche Rolle.

In Schweden hat am Dienstag der Prozess gegen einen iranischen Staatsbürger wegen schwerer Kriegsverbrechen begonnen. Die Staatsanwaltschaft warf Hamid Nuri vor, im Sommer 1988 als Mitarbeiter eines Gefängnisses außerhalb der iranischen Stadt Karadsch an Gräueltaten beteiligt gewesen zu sein. Nuri wurde im November 2019 bei der Einreise in Stockholm festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.