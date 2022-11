„Love you“ Julia Roberts zeigt seltenes Foto ihrer Zwillinge zum 18. Geburtstag

Zum 18. Geburtstag ihrer Zwillinge hat Hollywoodstar Julia Roberts („Erin Brockovich“) einen seltenen Einblick in ihr Familienalbum gewährt. Auf Instagram postete die 55-Jährige am Dienstag (Ortszeit) ein Bild von sich mit Hazel und Phinnaeus als Babys. Eines der beiden hält sie dabei in den Händen, das andere sitzt von der Kamera abgewandt vor ihr. Roberts kommentierte ihren Post mit mehreren Stern-Emojis, der Zahl 18 und einem knappen „Love you“.