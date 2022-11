WM 2022 Kylian Mbappé sorgt wegen Foto mit Ivanka Trump für Wirbel

Mit drei Treffern ist Kylian Mbappé gemeinsam mit Ecuadors Enner Valencia der aktuell beste Torschütze der Fußball-WM 2022 in Katar. Schon längst hat er auch in den USA einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht und hat dort einige prominente Fans. So offenbar auch die Söhne von Ivanka Trump, der Tochter von Ex-US-Präsident Donald Trump.