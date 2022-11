Warnschilder weltweit Kennen Sie diese skurrilen Verkehrsschilder?

Was dabei hierzulande wahrscheinlich als ziemlich ungewöhnlich erscheint, ist in Ländern wie Sri Lanka oder Neuseeland normal. Dort muss an entsprechenden Stellen im Straßenverkehr vor Pinguinen oder Elefanten gewarnt werden, um Autofahrer auf eine solche Begegnung vorzubereiten. Zudem gibt es auch andere Verkehrszeichen und Warnschilder, die für Menschen in Europa ausgefallen erscheinen.