Prozess abgewendet Kim Kardashian und Kanye West erzielen Scheidungsvereinbarung

Weder der Reality-TV-Star Kardashian noch Ye äußerten sich zunächst öffentlich über ihr Ehe-Aus - bis der Rapper Anfang dieses Jahres in sozialen Medien begann, gegen seine Ex, deren Familie und deren damaligen Freund Pete Davidson auszuteilen. Ye beklagte sich darüber, dass er in wichtigen Erziehungsfragen nicht mitreden dürfe und von Geburtstagsfeiern und anderen Ereignissen im Leben seiner Kinder ausgeschlossen werde. Zudem forderte der Rapper unter anderem das Recht ein, einen möglichen neuen Ehemann von Kardashian unter Eid befragen zu dürfen. Dies lehnte der Richter jedoch ab.