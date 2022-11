Mehrere Zivilisten getötet Terrorangriff auf Hotel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu

Nach mehr als 18-stündiger Belagerung und heftigen Gefechten ist ein Angriff der Extremistengruppe Al-Shabaab auf ein Hotel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu beendet. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, töteten die Angreifer acht Zivilisten und ein Mitglied der Sicherheitskräfte. Alle sechs Al-Shabaab-Kämpfer seien bei dem Einsatz im Hotel Villa Rosa ebenfalls ums Leben gekommen. Rund 60 Menschen, die seit Sonntag in dem Hotel festgesessen hätten, seien unverletzt befreit worden, als das Hotel gestürmt wurde, sagte der Sprecher.