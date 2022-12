Nach gewaltiger Eruption Indonesischer Vulkan Semeru beruhigt sich

Einen Tag nach dem gewaltigen Ausbruch des Vulkans Semeru auf der indonesischen Hauptinsel Java hat sich der Feuerberg offenbar zunächst wieder beruhigt. „Der Vulkan war heute deutlich sichtbar“, teilte das Zentrum für Vulkanologie und geologische Gefahrenvorbeugung am Montagmorgen (Ortszeit) mit. In der Nähe des Gipfels sei nur noch dünner weißer Rauch zu sehen gewesen. Nachdem der Semeru am frühen Sonntagmorgen mehrfach heiße Asche bis zu 1500 Meter hoch in den Himmel gespien hatte, hatten die Behörden die höchste Warnstufe 4 ausgegeben.