Pazifischer Feuerring : Schweres Erdbeben nahe den Salomonen - Tsunami-Warnung aufgehoben

Update Honiara Die Bewohner Hunderter Inseln im Südpazifik sind nach einem schweren Erdbeben von der Warnung vor einem Tsunami betroffen - Stunden später kommt die Entwarnung. Zuvor hatte es auf den Salomonen ein schweres Erdbeben gegeben.

Das Beben ereignete sich am Dienstagmittag (Ortszeit) in der Nähe von Malango in der Provinz Guadalcanal in einer Tiefe von rund zehn Kilometern. Die US-Erdbebenwarte bezifferte die Stärke auf 7,0, andere Mess-Stationen auf bis zu 7,3.