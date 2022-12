Tierliebe in Südafrika Eine erstaunliche Freundschaft zwischen Nashorn und Zebra

Das „Care for Wild“-Team ist überzeugt, dass Daisy eines Tages wieder frei und wild in der Natur leben werde. Grund dafür ist ihre Freundschaft mit Modjadji. „Weil sie rund um die Uhr zusammen sind, können wir den menschlichen Kontakt durch die Pfleger begrenzt halten“, sagt Nieuwoudt. Über die kommenden Monate und Jahre soll er immer mehr reduziert werden. Bis Daisy eines Tages so weit ist, hinaus in die freie Wildnis zu laufen.