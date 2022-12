Maria Kolesnikowa im Krankenhaus Menschenrechtsorganisation fordert Hilfe für Gefangene in Belarus

Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) hat die Lage politischer Gefangener in Belarus als „katastrophal“ angeprangert. In einer Stellungnahme forderte sie am Freitag den Zugang unabhängiger Ärzte zu der inhaftierten Oppositionellen Maria Kolesnikowa. Die 40-Jährige ist eine der bekanntesten Vertreterinnen der Opposition in dem osteuropäischen Land und wurde im September 2021 zu einer Haftstrafe von elf Jahren verurteilt und landete auf der Intensivstation. Warum die prominenteste Gefangene des Landes dort behandelt werden musste, war aber weiter unklar. Nach Angaben der IGFM gibt es derzeit rund 1400 politische Gefangene in Belarus.