Unglück in Südafrika Mindestens 14 Menschen bei Fluss-Taufe ertrunken

Bei einer Sturzflut nach heftigen Regenfällen sind an einem Fluss in Südafrika mindestens 14 Menschen zu Tode gekommen. Eine Gruppe von 33 Kirchgängern habe am Samstagabend an religiösen Ritualen am Fluss Jukskei im Ballungsraum der Großstadt Johannesburg teilgenommen, als der Fluss plötzlich über die Ufer trat, erklärte Robert Mulaudzi, Sprecher der Rettungsdienste, am Sonntag.