Mit dem Passatwind unterwegs zu den Kanaren : Anker lichten und Segel setzen

Die Sea Cloud Spirit kreuzt zwischen den Kanarischen Inseln. Neben dem Segelerlebnis erfahren Mitreisende viel über die unterschiedlichen Naturlandschaften der Eilande.

Der letzte Knoten sperrt sich etwas. Nochmals kurz an der Schnur gezogen: Das eingerollte Segel ist jetzt frei. Beinahe synchron verlaufen die Arbeiten an den drei Masten des Großseglers. Mit Karabinern und Gurten gut gesichert, verrichten Matrosen und Matrosinnen ihre Arbeit in luftiger Höhe. Dazu gehören nicht nur Sportlichkeit, sondern auch eine große Portion Mut. Nicht jedem behagt es in nahezu 60 Metern über der Wasserlinie 28 Segel zu hissen beziehungsweise wieder einzuholen.

Das Wetter ändert sich. Bedrohliche Wolken ziehen auf. Die Windstärke nimmt zu. Der Kapitän der Sea Cloud Spirit entscheidet, dass im geschützten Hafen übernachtet wird. Das Meer hat sich noch nicht völlig beruhigt, als am nächsten Morgen die Fahrt fortgesetzt wird. Teneriffa, mit dem höchsten Berg Spaniens, ist wohl die am meisten besuchte Insel. Mit Blick auf Bettenburgen und andere Bausünden lässt sich das auch nicht verleugnen. Bei einem Ausflug auf die Hochebene, rund um den 3715 Meter hohen Pico del Teide, bleiben Hotels und Geschäfte bald zurück. „Seht ihr die Terrassen dort am Hang? Nur so konnten Bauern dem steilen Gelände Anbaufläche abringen.“ Der Reiseleiter zeigt auf unzählige Treppenstufen, die sich den Hang entlang ziehen. Nur noch wenige werden für den Anbau von Gemüse genutzt. Die Natur nimmt sie wieder in Besitz. Kakteen und Agaven mit zum Himmel strebenden Blüten, hin und wieder ein Busch: Taginasten und Aloepflanzen, mit ihrem heilsamen Blättersaft; aber auch rot leuchtende Weihnachtssterne. Eng ist die Straße hinauf ins Gebirge, doch verkehrsarm. Dann taucht der Bus bei etwa 1000 Metern Höhe in dichte Nebelschwaden. „Jetzt habt ihr zwar keine Aussicht mehr, aber die Feuchtigkeit dieser Passatwolken ist unglaublich wichtig für die Pflanzen. Von den Kiefern sagt man, sie melken die Wolken. An den Nadeln hängende Wassertropfen werden vom Baum aufgenommen.“