Auf der indonesischen Insel Sumatra : Mindestens 39 Tote nach Überschwemmungen

Bengkulu Nach Überschwemmungen sind auf der indonesischen Insel Sumatra mindestens 39 Menschen gestorben. 12.000 Menschen wurden vor den Fluten Sumatra in Sicherheit gebracht. Auch in Jakarta waren vergangene Woche zwei Menschen ums Leben gekommen.

Nach schweren Überschwemmungen und Erdrutschen auf der indonesischen Insel Sumatra ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 39 gestiegen. Allein in der Provinz Bengkulu an der Westküste Sumatras wurden mittlerweile 29 Leichen gefunden, wie die Katastrophenschutzbehörde am Montag mitteilte. In der Nachbarprovinz Lampung tötete ein Erdrutsch am Samstag zudem eine sechsköpfige Familie. Mindestens 13 weitere Menschen wurden nach Behördenangaben am Montag noch vermisst.