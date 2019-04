Wenig Bürokratie, geringe Kosten : Hochzeitsparadies an der deutsch-dänischen Grenze

James und Saskia (Namen geändert) an ihrem Hochzeitstag. Foto: Julia-Marie Schüßler

Tønder Ein kleines Dorf an der deutsch-dänischen Grenze zieht jedes Jahr viele internationale Paare an, auch aus Deutschland. Sie kommen aber nicht, um Urlaub zu machen, sondern um zu heiraten: Das ist weniger bürokratisch und deutlich günstiger als hierzulande.

Vielser, Trauung, Marriage: Auf Dänisch, Deutsch und Englisch beschreibt ein kleines Schild, rechts neben der großen Holztür, den Zweck des Raums. Im Standesamt von Tønder geben sich jährlich 1800 nicht-dänische Paare das Ja-Wort, rund ein Drittel der Ehen werden dabei zwischen einem deutschen und einem ausländischen Partner geschlossen. Tønder gilt als das Hochzeitsparadies für binationale Paare – wenige Dokumente und kurze Bearbeitungszeiten machen eine unkomplizierte internationale Eheschließung möglich.

James und Saskia, die ihre richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchten, warten an einem Tag im Frühjahr in einem kleinen Zimmer neben dem Trauraum. Per Internettelefonie versuchen sie, James’ Familie in Südafrika zu erreichen. Nach vielen Jahren Fernbeziehung wollen sie heute heiraten. Sie ist 29, er 36 Jahre alt. Saskia kommt aus dem Rheinland, James aus Südafrika. Deshalb kann nur ihre Familie bei der Trauung in der dänischen Kleinstadt Tønder dabei sein.

Knapp 7600 Einwohner hat der Ort nahe der deutsch-dänischen Grenze. Tagsüber verirren sich nur wenige Menschen in die historische Altstadt. Noch vor 18 Uhr schließen die Geschäfte. Abends schallt laute Musik aus den Bars, die Idylle verschwindet. Und doch lockt der Ort viele Deutsche an, vor allem Hochzeitspaare wie Saskia und James.

737 Paare mit deutscher Beteiligung ließen sich 2017 in Tønder standesamtlich trauen. Dem stehen etwa 100 Trauungen dänischer Paare gegenüber.

Der Grund: „In Dänemark wird kein Heimatrecht angewendet“, sagt Michael Bergmann, Sprecher der Stadt Düsseldorf. Dadurch werden weniger Unterlagen und Urkunden verlangt, eine Trauung könne schneller stattfinden und weniger kosten. Was in Dänemark in drei Wochen für 120 Euro möglich ist, kann in Deutschland bis zu einem Jahr dauern und in komplizierten Fällen mehr als 1000 Euro kosten.

So wich auch bei James und Saskia die anfängliche Euphorie schnell einer Hilflosigkeit. „Ich wollte mich in einer Ausländerbehörde beraten lassen, da hat aber niemand Englisch gesprochen“, sagt James. Saskia vereinbarte schließlich einen Termin mit einem Standesbeamten ihrer Heimatbehörde. Zwar war dieser hilfsbereit, die Fülle an erforderlichen Dokumenten versetzte dem jungen Paar aber den nächsten Dämpfer: „Alle Dokumente sollten zusätzlich mit einer Apostille versehen sein. Wir wussten nicht genau, was das ist und ob es das in Südafrika gibt“, sagt Saskia.

Das Problem sieht Jeannette Ersoy vom Verband für binationale Partnerschaften in veralteten Strukturen: „Sie sind nicht mitgewachsen.“ Binationale oder auch multinationale Paare haben oft nicht die Möglichkeit, sich so kennenzulernen wie andere. „Da ist eigentlich gewaltvoll, dass sie für ein normales Zusammenleben heiraten müssen.“

Freunde berichteten Saskia und James schließlich von einer unkomplizierteren Heirat in Dänemark. Eine erste kurze Internetrecherche bestätigte das. „Alle Informationen waren transparent auf der Seite des Standesamts zu finden. Wir wussten schnell, was wir benötigen“, sagt Saskia. Erforderliche Dokumente konnten eingescannt und per Mail verschickt werden, Orginale waren erst bei der Anmeldung notwendig.

Im 15-Minuten-Takt kommen die Paare in den Trauraum von Tønder. An diesem Tag sind es sieben Trauungen, fünf davon mit deutscher Beteiligung. Wahlweise wird die Trauung auf Deutsch, Englisch oder Dänisch abgehalten. Bei Saskia und James wechselt die Standesbeamtin zwischen der englischen und deutschen Sprache, den Angehörigen zu Liebe. Am Ende erhält das Paar eine Heiratsurkunde, die nach Kopenhagen geschickt werden muss, um dort mit einer Apostille versehen zu werden.