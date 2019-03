„Wir sind überfordert“: Mindestens 58 Tote nach Sturzfluten in Indonesien

Jayapura Notstand in der indonesischen Provinz Papua: Nach heftigen Regenfällen sind mindestens 58 Menschen ums Leben gekommen. Tausende wurden durch Sturmfluten und Schlammlawinen obdachlos.

Durch Sturzfluten und Schlammlawinen sind in bergigen Regionen in Indonesien mindestens 58 Menschen ums Leben gekommen. Nach sintflutartigem Regen über mehrere Tage in der östlichsten Provinz Papua seien außerdem Tausende obdachlos, sagten Mitarbeiter der Katastrophenschutzbehörde am Sonntag.