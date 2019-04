US-Gefangenenlager Guantanamo : Kommandeur John Ring entlassen

Washington Das US-Militär hat John Ring gefeuert und erklärt, man habe das Vertrauen in seine Fähigkeiten als Kommandeur verloren. Donald Trump hatte im vergangenen Jahr angeordnet, das umstrittene Gefangenenlager auf Kuba weiter zu betreiben.

Der Kommandeur des US-Gefangenenlagers Guantanamo auf Kuba ist gefeuert worden. Konteradmiral John Ring sei seines Postens enthoben worden, da man das Vertrauen in seine Fähigkeit verloren habe, ein Kommando zu führen, erklärte das US-Militär am Sonntag. Details wurden nicht genannt. Rings Stellvertreter General John Hussey werde das Kommando nun vorübergehend übernehmen. Die Entscheidung sei das Ergebnis wochenlanger Ermittlungen, sagte ein Militärsprecher der Nachrichtenagentur Reuters. Auch er wollte lehnte es jedoch ab, konkreter zu werden. Zuerst hatte über den Fall die "New York Times" berichtet.