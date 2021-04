Bei Angriff in Syrien : Russisches Militär soll 200 Rebellen getötet haben

Moskau/Damaskus Das russische Militär hat nach eigenen Angaben „rund 200 Kämpfer“ bei einem Luftangriff in Syrien getötet. Ziel sei ein Stützpunkt von „Terroristen“ nordöstlich der Stadt Palmyra gewesen.

Russische Kampfflugzeuge haben nach Militärangaben bei einem Angriff auf ein Rebellenlager in Syrien mindestens 200 Aufständische getötet. Zudem seien in dem Lager bei Palmyra größere Mengen an Munition und sonstigen Kampfstoffen zerstört worden, berichtete die Agentur Tass am Montag unter Berufung auf die russische Militärführung in Syrien.