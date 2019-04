Skiwanderer in der Schweiz verunglückt : Vier Tourengänger des Düsseldorfer Alpenvereins sterben bei Lawinen-Unglück

Fieschertal/Düsseldorf Die vier in der Schweiz bei einem Lawinenabgang getöteten Skitourengänger waren Mitglieder der Sektion Düsseldorf des Deutschen Alpenvereins (DAV). Am Samstag wurden ihre Leichen gefunden.

Der Lawinenabgang ereignete sich demnach am Freitag in der Nähe der Gemeinde Fieschertal. Nachdem der Hüttenwart die Rettungskräfte über das Ausbleiben seiner Gäste informiert hatte, wurden laut der Schweizer Nachrichtenagentur SDA zwar noch am Abend bei einem Suchflug mehrere Lawinenniedergänge festgestellt. Die Gruppe aus Deutschland sei jedoch nicht gefunden worden. Wegen der schlechten Witterung habe die Suche erst am Samstag fortgesetzt werden können.