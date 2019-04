Burkina Faso : Sechs Menschen sterben bei Anschlag auf evangelische Kirche

Silgadji/Ouagadougou Im Norden des afrikanischen Landes Burkina Faso sind bei einem Anschlag auf eine evangelische Kirche sechs Menschen getötet worden. Hinter der Tat werden Islamisten vermutet.

Bewaffnete hätten die Kirche in der Ortschaft Silgadji am Ende des Sonntagsgottesdienstes gestürmt, berichtete der französische Auslandssender RFI am Montag. Der Pfarrer, seine beiden Kinder und drei Besucher des Gottesdienstes seien Zeugen zufolge erschossen worden, bevor die Täter auf Motorrädern entkommen konnten. In anderen Berichten war zunächst von fünf Toten die Rede. Die Zahl der Anschläge von Anhängern des sogenannten Islamischen Staats in dem westafrikanischen Land nimmt seit Monaten zu. Es ist das erste Mal, das gezielt eine Kirche angegriffen wurde. Die Terroristen, die sich oft auf Motorrädern fortbewegen, hatten erst vor fünf Monaten den Markt von Silgadji überfallen und angezündet. Human Rights Watch zufolge haben Islamisten und die gegen sie kämpfende Armee in den vergangenen Monaten mehr als 150 Menschen im Norden des Landes getötet.