In Deutschland gebaut : U-Boot mit 53 Menschen wird vor Bali vermisst

In Deutschland gebaut

Jakarta Nördlich von Bali wird ein U-Boot der indonesischen Marine mit Dutzenden Besatzungsmitgliedern vermisst. Das Unterseeboot wurde vor 40 Jahren in Deutschland gebaut. Vermutlich ist es gesunken.

Das Unterseeboot KRI Nanggala-402 sei vermutlich gesunken, zitierte das Nachrichtenportal „Kompas“ am Mittwoch den Militärsprecher Hadi Tjahjanto. An Bord seien 53 Menschen, erklärte der Leiter des Informationsdienstes der Marine, Julius Widjojono, gegenüber örtlichen Journalisten.

Der Kontakt sei gegen 3.00 Uhr morgens (Ortszeit) während einer Übung abgebrochen, dann sei das U-Boot etwa 95 Kilometer vor der Insel Bali verschwunden, so Tjahjanto. Möglicherweise befinde es sich in einer Mulde auf dem Meeresboden in etwa 700 Metern Tiefe, hieß es.