Verdächtiges Objekt gefunden : Bahnhof London Bridge vorsorglich gesperrt

London Der Bahnhof London Bridge in der britischen Hauptstadt ist am Mittwoch kurzzeitig gesperrt worden. Grund für die Evakuierung war ein Objekt in einem Zug.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte die British Transport Police auf Twitter mit. Worum es sich dabei genau gehandelt hat, teilte sie nicht mit. Der Gegenstand habe sich aber als harmlos erwiesen. Dem Bahnunternehmen South Eastern Railway zufolge waren zeitweise alle Züge umgeleitet worden.

(lha/dpa)