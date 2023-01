Royaler Besuch erwartet Griechen nehmen Abschied von ehemaligem König Konstantin II.

In der griechischen Hauptstadt Athen hat am Montag, 16. Januar, das Zeremoniell zur Trauerfeier und Beerdigung des gestorbenen Ex-Königs Konstantin II. begonnen. Der Leichnam des gestorbenen ehemaligen Staatsoberhaupts war in der Athener Kathedrale aufgebahrt. Zunächst konnten Bürger in einer kleinen Kapelle neben der orthodoxen Kathedrale dem früheren Monarchen die letzte Ehre erwiesen. Sie liefen neben dem mit der griechischen Fahne bedeckten Sarg und bekreuzigten sich, wie das griechische Fernsehen zeigte. Einige Royalisten stimmten auch die griechische Nationalhymne an, wie Reporter vor Ort berichteten.