Es brauchte 26 Anläufe... Lotto-Jackpot über 1,35 Milliarden Dollar in den USA geknackt

Jackpots in de USA erreichen derart hohe Summen, weil die Chance auf einen Gewinn äußerst niedrig ist. Sie beträgt bei der Lotterie Mega Millions lediglich eins zu 302,6 Millionen. Es war der vierthöchste Jackpot in der US-Geschichte. Die Lotterie Mega Millions kann in 45 US-Staaten, der Hauptstadt Washington und auf den amerikanischen Jungferninseln gespielt werden.