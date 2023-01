R’Bonney Gabriel Miss USA zur Miss Universe gekrönt

Die amtierende Miss USA ist bei einem glamourösen Schönheitswettbewerb in New Orleans zur neuen Miss Universe gekürt worden. R’Bonney Gabriel setzte sich in der Endauswahl am Samstag gegen die Miss Venezuela, Amanda Dudamel, durch. Die 28-jährige Texanerin mit philippinischen Wurzeln strahlte, als sie auf der Bühne mit einer Tiara gekrönt wurde und einen großen Blumenstrauß in Empfang nahm.