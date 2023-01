Außenministerin in Den Haag Baerbock wirbt vor Abreise für Stärkung des Völkerrechts

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine die Bedeutung einer überstaatlichen Rechtsordnung bekräftigt. „Das Völkerrecht ist stark und es ist an uns allen, ihm Geltung zu verschaffen und es gerade jetzt zu stärken“, erklärte Baerbock vor ihrer Reise nach Den Haag am Montag, 16. Januar. „Russlands Krieg gegen die Ukraine ist auch ein Krieg gegen das Recht“, urteilte die Außenministerin. Der russische Präsident Wladimir Putin trete mit dem „grausamen Wüten Russlands in der Ukraine“ die „elementarsten Grundsätze des internationalen Rechts, die alle Völker verbinden, mit Füßen“, fuhr Baerbock fort.